《汇市简讯》美元/菲律宾披索料持稳,关注经济报告

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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* 美元/菲律宾披索料将守稳在41.40上方,尽管无本金交割远期外汇(NDF)续跌
* 菲律宾央行持续干预以及官方压力增加,料将令美元/菲律宾站得更稳
* 菲律宾官方经济报告之前,投资人态度审慎
* 市场亦观望7月汇款数据,预估为17.8亿美元,6月为18.1亿美元
* 菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投区间为41.20-41.28,纽约盘收在41.23-41.30.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。