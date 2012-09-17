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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 09:07 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索料持稳,关注经济报告

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* 美元/菲律宾披索料将守稳在41.40上方,尽管无本金交割远期外汇(NDF)续跌

* 菲律宾央行持续干预以及官方压力增加,料将令美元/菲律宾站得更稳

* 菲律宾官方经济报告之前,投资人态度审慎

* 市场亦观望7月汇款数据,预估为17.8亿美元,6月为18.1亿美元

* 菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投区间为41.20-41.28,纽约盘收在41.23-41.30.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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