韩国已公布经济指标--2012/9/17

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3%-@-r +0.9%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.2% +1.5% 10月1日 --
工业生产(m/m) 7月 -1.6%-@ -0.6%-@-r 9月27日 --
失业率 8月 3.1%-@ 3.1%-@ 10月9日 --
贸易收支(亿美元) 8月 顺差20.0-r 顺差28-r 10月1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张若琪;审校 白云
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。