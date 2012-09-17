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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 09:59 BJT

《汇市简讯》美元/韩元有跌破1110的可能性

0133 GMT

* 美元/韩元盘初跌破1115,料将测试多年低位1112

* 美联储宣布QE3之后美元/韩元跌势相当明显

* 美元多头忙着结清部位

* 韩股仅下跌0.1%,

* 美元/韩元跌破1110(韩国央行未干预的情况下)的走势可能相当有力(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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