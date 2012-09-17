〔台湾债市〕公债RP利率持稳,预料不降息令向下空间有限

路透台北9月17日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.美联储第三轮量化宽松政策(QE3)令热钱持续涌入,市场资金更加宽松,不过交易商普遍预期央行在本周四的理监事会议不降息,使得RP利率持稳在既有水准.

一大型证券商交易员指出,虽然市场钱多,但手中没有新券可做,多以到期续做为主.客户多能配合将公司债RP承作的利率下调,自0.87-0.88%降至0.85-0.86%.但公债RP利率则持稳未变.

另一大型票券商交易商则称,外资为让资金停泊,针对存续期一年内的高评级公司债进行询价,但成交的并不多.主要是因为券商今年补券需求也不小,再加上殖利率处于历史低档,养券反而较为安全.

"大家惜售,所以没有影响到RP."她说.

他们认为,央行在周四的理监事会议中,将不至于调整官方利率,而是调控冲销力道维持市场资金供应,在此情形下,RP利率应无大幅向下调整空间.

美国联邦储备理事会(FED)的新一轮宽松持续令国际美元走弱.台币兑美元TWD=TP周一盘初再度升逾2角,创下逾四个月以来的盘中高位.[ID:nST0552809]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)