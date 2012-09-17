《热点透视》美联储的货币政策看来像是师法中国

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 张明钧

路透伦敦9月14日电---以下纯属虚构.在一场记者会中,中国人民银行行长周小川表示,"创造就业的需求是中国人人关心的事."他解释称人民币汇率遭低估支撑出口,而庞大的贸易顺差则是把会造成中国民众工作不保的进口财挡在门外."周小川不会提到这种刺激性的汇率政策可能会造成的国际间资源错置问题.

现实状况则是这样.在周四的记者会上,美国联邦储备理事会主席(FED,美联储)贝南克表示,"就业市场疲软是美国人人关心的事."贝南克解释称,无限期地每月印400亿美元新钞的新政策可能协助降低国内失业.他并未提到这种"高度宽松的货币政策立场"可能会造成的国际间资源错置问题.

前面周小川的虚拟演说反映出中国传统的货币政策,这肯定会招来不负责任的批评.贝南克的实际宣告则是使得几乎所有金融资产都涨了好大一段,唯有美元独憔悴.当然,人民币汇率及美国货币供给是两回事,但两位央行首长的做法却是一致的:以达成国内的目标为首要任务,国际间会产生什么影响则留给时间去证明.

这样子执行货币政策是很危险的.庞大的贸易顺差可能有助于中国创造就业,但其累积的资金协助融通资产泡沫,终至其破灭,从而造成今日全球的困境.美联储前两轮的量化宽松可能只对美国经济有助益,但也几乎笃定是推高商品价格的要因,造成了许多穷困国家的经济和政治紧张.这些政策同时也让各国央行首长心生反感,因他们被迫因应美国国内金融失序战争所引发的连锁冲击.

然而中国至少有国内的因素需要这么做,因其由贫至富的过程中写下了社会动荡的历史.美国则是全世界最富裕的国家,就算是从深度衰退中缓慢复苏,也未能改变其富裕地位.除此之外,美元是全球的储备货币,拥有这样的地位也该担负起相应的全球责任,而贝南克似乎决意要置之不理.(完)