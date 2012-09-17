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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比跳空开低之后挫低

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* 美元/印尼卢比延续跌势,下跌至9450,在9500下方卖盘仍持续

* 盘初跳空开低之后,交投区间在9450-9475

* 出口商卖盘和中长期大户资金流入令汇价承压.印尼股市成交量在纪录高位

* 印尼股市最新上涨0.08%至4260.45点

* 美元/印尼卢比最新报9440-9460,一个月期无本金交割远期外汇(NDF)报9445-9465 (完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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