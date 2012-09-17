〔澳洲个股〕矿业大亨"Twiggy"重押铁矿石失利,矿企Fortescue面临考验

路透墨尔本9月17日电---依靠大多数借来的资金,绰号为"Twiggy"(枝杈繁多)的澳洲矿业大亨Andrew Forrest在中国钢铁业荣景上押注了150亿美元.他无视于质疑的声音,兴建矿场、铁路及港口,并在力拓和必和必拓两大矿业巨擘的眼皮底下打造出了全球第四大铁矿石企业--Fortescue Metals Group(FMG.AX).

但是现在,受到过去一年铁矿石价格腰斩的冲击,加上100亿美元债务的沉重负担,Fortescue面临命运攸关的一周.

Fortescue计画在周二前宣布与银行的债务重整计画,可能涉及出脱资产或者持股,以确保公司获取急需的融资,并摆脱那些做空该股的对冲基金的纠缠.

这次危机,是矿业大亨Forrest及其支持者冒险之旅中所遇的最新一幕.

"他大规模地建造铁矿石矿场,然后又大举借钱.他以为铁矿价格可以让他大赚一笔,"Bronte Capital基金投资长John Hempton说."但这个世界并未尽如他所想的那样."