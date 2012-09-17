〔台湾汇市〕QE3效应激励台币续创四个月高位,后续关注国际盘及台股后市

路透台北9月17日电---美国联邦储备理事会释出第三轮量化宽松(QE3)的效应持续发酵,台币兑美元TWD=TP周一早盘带量走扬逾2角,令盘中创逾四个月高位,但午盘过后出现部份外资获利了结,且央行尾盘顺势调节,台币升幅缩减至7分,然仍续创逾四个月收盘高位.交易员预料29.2或成短线高位,但后续仍须关注国际汇市及牵动外资动向的台股表现.

汇银人士指出,今早外资积极汇入,致早盘台币升幅扩大至2角,引起部分出口商担心台币升势难挡,一见美元反弹就抛汇,未料早盘台币升幅反应太快,吸引部分外资获利了结,加上央行及进口商盘中买美元也舒缓台币升值的力道,尾盘央行再出手调节压低台币升幅,料短线台币在29.200附近将见压力,然非美货币、台股及外资动向将成为台币后市主要指引.

"如台股又大涨的话,29.2就岌岌可危了."一大型公股银行交易员称.

不过今天台湾股市.TWII都在平盘附近游走,尾盘小涨0.31%收报7,762.22点;台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超19.42亿台币,为连续第七日买超,累积买超金额381.36亿.[ID:nST0553141]

交易员指出,外资在台股的动能将是台币的观察指标,虽然今天尾盘台币升幅缩小至7分,但这波台币升势的满足点"还很难讲",还要观察外资在台股的买卖超及非美货币表现而定.

受惠于早盘外资汇入及进、出口商交易频繁,台北汇市今天交投热络,台北外汇成交量来到近四个月来的最大量,前波大量为今年5月30日的14.38亿美元,而两家外汇经纪公司合计全日成交16亿美元,表现更甚于上周五的大量15.55亿美元.

今日台币盘中高位29.198及收盘29.399均是四个月新高,前高分别为今年5月3日的29.174及5月10日的29.395.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,美元/台币各天期的折价幅度皆明显缩小,而一个月期美元/台币更由折价转为溢价,显示看升台币的力道减弱.

台湾央行将于9月20日召开第三季全体理监事会议.据路透7月间访谈24家金融机构,全数认为台湾央行9月将维持利率不变.

交易员表示,由于市场普遍预期台湾央行周四理监事会议将维持利率不变,预料对台币后市不会造成影响.

多数新兴亚洲货币周一延续涨势,因美联储上周推出积极刺激政策后资金流入亚洲;印度卢比因政府改革而触及四个月高点.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.399 29.469 29.198-29.470 29.470 11.29 10.47

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.286 29.389 29.200-29.399 29.399 4.71 5.08

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.055/-0.040

美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.235/-0.205

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