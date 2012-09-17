〔路透基点〕金东贸易(香港)贷款案规模缩减至7,300万美元--RLPC

路透香港9月17日电---据汤森路透旗下基点援引消息人士报导,金东贸易(香港)有限公司的7,500万美元2.5年贸易融资案规模已缩减至7,300万美元.

委托主办行暨唯一额度管理行中华开发工业银行承贷3,000万美元.新光商业银行承贷1,500万美元,共享委托主办行头衔.

东亚银行和华南商业银行各承贷1,000万美元,担任主办行,另外两家主办行为华泰银行和板信银行,分别承贷500万美元和300万美元.

该贷款案已在8月13日签约.

这笔循环信用的借款人为金东贸易(香港)和海南金海贸易(香港)有限公司.

一如先前报导,该贷款利率为三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或台北外汇交易中心美元隔夜拆款利率(TAIFX3)取较高者加码260个基点.承贷1,500万美元以上的银行可取得50个基点的先付费用,承贷1,000-1,500万美元的银行取得35个基点的费用.

消息人士称,此贷款案有一笔10个基点的承诺费,唯有在10家所选中国的银行中至少有一家发出"附条件承兑"(condition of acceptance)后,方能提取资金.(完)