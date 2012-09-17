〔两岸金融〕台湾银行上海分行获选为中国境内的台币清算行--台湾央行

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
路透台北9月17日电---台湾中央银行周一表示,台湾银行上海分行获选为唯一一家中国境内的台币清算行.并希望其余七家参与遴选的银行能共襄盛举.
央行并表示,已于最短时程内完成大陆地区台币清算行之遴选工作,有助于两岸货币清算机制及早实质运作.
今年8月31日两岸货币主管机关已签订"海峡两岸货币清算合作备忘录",并经行政院核定.台湾央行在本月7日订定"大陆地区新台币清算行遴选规定",随后并邀集10家银行负责人说明遴选事宜.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选