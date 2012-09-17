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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 14:22 BJT

〔两岸金融〕台湾银行上海分行获选为中国境内的台币清算行--台湾央行

路透台北9月17日电---台湾中央银行周一表示,台湾银行上海分行获选为唯一一家中国境内的台币清算行.并希望其余七家参与遴选的银行能共襄盛举.

央行并表示,已于最短时程内完成大陆地区台币清算行之遴选工作,有助于两岸货币清算机制及早实质运作.

今年8月31日两岸货币主管机关已签订"海峡两岸货币清算合作备忘录",并经行政院核定.台湾央行在本月7日订定"大陆地区新台币清算行遴选规定",随后并邀集10家银行负责人说明遴选事宜.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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