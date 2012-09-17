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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 14:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元未能扩大涨势

0602GMT

* 澳元/美元报1.0528,下跌0.2%;澳元/日圆报82.44,下跌0.31%;新西兰元/日圆报64.81,下跌0.29%

* 中国股市不振让澳元/美元处于守势,尽管整体冒险情绪升高

* 5日均线位置1.0503为初步支撑,之后则是1.0442的云区顶部,稍早高点1.0553为阻力

* 日本逢假日令成交量处于低档,且处于窄幅区间,而美元/日圆形势偏空 (完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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