〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率收高,反映美债价格下挫

路透台北9月17日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周一收高.因美债价格明显下挫,令101/9殖利率甫开盘即跳空弹破1.20%关卡,惟实质买盘在同年券101/5逢高吸纳筹码,令空单不敢再进一步追击,弹幅因而略有收敛.

虽然热钱持续流入,令台币兑美元TWD=TP盘初创下逾四个月以来的盘中高位,不过无论公债与公司债次级交易市场,均未明显见到外资的踪影.但引发的资金行情想像,仍有利于短券维持偏多格局.

"台币升值对短券有利,殖利率曲线应该会趋陡."一证券商交易员表示.

另一大型证券商交易主管则指出,今日101/9发行前交易殖利率已突破了1.192%的季线支撑,短线是否进一步走高,要看今晚美债的表现,不过由于筹码问题,弹幅也有限.

美国公债价格周五重挫,30年期公债录得逾三年表现最差的一周,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的刺激经济计划令通胀忧虑加重,带动投资人抛售公债.指标10年期公债US10YT=RR跌逾一大点,报97-26/32,收益率报1.866%,较周四升14.5个基点,较一周前升19.6个基点.[US/NCN]

美元兑一揽子货币周一亚洲盘初徘徊在七个月低点附近.台币兑美元盘中升幅维持在近2角左右,创下逾四个月以来的盘中高位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +1.26 1.2030 1.1990-1.2030* 292.0

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.9000 0.9000-0.9000 2.5

* 表创该券交易以来殖利率日高

在美债殖利率带头弹升下,黏稠许久的台债也开始连动.不过当殖利率好不容易脱离历史低档区,终端买盘却也开始进场承接.在资金仍多于筹码的环境下,交易商认为,台债殖利率的反弹空间不大.

"101/5殖利率弹到1.20%,马上被抓走,买盘有从冷券开始吸纳筹码的味道."一外商银行交易员说.

她认为,除非美国指标10年期公债殖利率突破2.0%大关,否则101/9发行前交易殖利率不容易弹至1.22-1.23%.

央行将在周三(19日)标售101/9,金额350亿台币.紧接着在周四(20日)举行理监事会议,市场一般预料将不会调整利率.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1980

5 101/6 A01106=TWO 0.9000

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)