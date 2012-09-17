〔美国个股〕财政部排斥通用汽车官股出售计划--华尔街日报

路透9月17日电---华尔街日报周一引述知情人士报导称,美国财政部不愿出售在通用汽车(GM.N)的持股,因为如果现在售股,将蒙受巨大投资损失.

报导引述不具名的知情人士称,今年稍早通用汽车向财政部官员提出一项计划,欲从美国政府持有的约5亿股通用汽车股票中买回2亿股.

华尔街日报称,根据这项计划,财政部将透过一次公开释股将剩余持股卖出.

但报导引述知情人士称,以当前价格,财政部对通用汽车的提议不感兴趣,目前并不急于出售持股.财政部在通用汽车持股比例为26.5%.

报导称,以通用汽车周五股价24.14美元计算,如果美国政府出售所有持股,在通用汽车纾困案上将损失约150亿美元.

报导称,通用汽车股价必须达到每股53美元,美国政府才能损益两平,但财政部官员会考虑在30美元以上卖股.

"财政部会像其他股东一样对他们在公司的持股作出自己决定,"通用汽车发言人向华尔街日报表示."我们的工作是生产优良汽车及交出稳健获利."

无法立即取得通用汽车及财政部评论.(完)