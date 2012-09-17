〔澳洲股市〕小涨至四个月新高,受材料类股提振

路透墨尔本9月17日电---澳洲股市周一上涨0.3%至四个月新高,受材料类股提振,因近日大宗商品价格回升,且一连串的央行刺激举措助长全球经济增长和需求增强的期望. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨12.5点至4,402.5点,略超过之前难以突破的4,400点水准.该指标指数上周五已扬升1.2%.(完) --编译 张若琪;审校 蔡美珍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]