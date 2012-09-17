〔澳洲股市〕小涨至四个月新高,受材料类股提振

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透墨尔本9月17日电---澳洲股市周一上涨0.3%至四个月新高,受材料类股提振,因近日大宗商品价格回升,且一连串的央行刺激举措助长全球经济增长和需求增强的期望. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨12.5点至4,402.5点,略超过之前难以突破的4,400点水准.该指标指数上周五已扬升1.2%.(完) --编译 张若琪;审校 蔡美珍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。