《汇市简讯》英镑/美元逢低承接蔚为时尚,期权障碍位于1.6275

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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0625GMT
* 在美国上周推出第三轮量化宽松后,英镑逢低承接盛行
* 1.6210为上周末前自1.6255拉回的低点,亚洲盘中波动区间为1.6216-36
* 在1.6200及1.6185有进一步支撑,接下来是上周四高点1.6175及1.6145
* 1.6255的五个月高点为初步阻力,之后则为1.6275的期权障碍及1.6300
* 信评机构Egan-Jones周五将美国债信评等由AA调降至AA- [ID:nSB1780064] (完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。