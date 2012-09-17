《汇市简讯》英镑/美元逢低承接蔚为时尚,期权障碍位于1.6275

0625GMT

* 在美国上周推出第三轮量化宽松后,英镑逢低承接盛行

* 1.6210为上周末前自1.6255拉回的低点,亚洲盘中波动区间为1.6216-36

* 在1.6200及1.6185有进一步支撑,接下来是上周四高点1.6175及1.6145

* 1.6255的五个月高点为初步阻力,之后则为1.6275的期权障碍及1.6300

* 信评机构Egan-Jones周五将美国债信评等由AA调降至AA- [ID:nSB1780064] (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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