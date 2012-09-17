〔美国个股〕通用电气聘请大摩评估22亿美元泰国大城银行持股--消息

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡/香港9月17日电---知情消息人士指出,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已聘请摩根士丹利(MS.N),负责检视通用电气所持有的泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)33%股权,这项检视行动有可能促使通用电气出售这批价值近22亿美元的持股.
自通用电气开始收缩业务后,媒体便持续揣测出售持股一事.这是通用电气首次正式委托投行进行研究,更加显示通用电气认真考虑这个可能性.
通用电气2007年买下大城银行股权,投资223亿泰铢,根据当时汇率,相当于6.26亿美元.大城银行为泰国第五大银行.
消息人士称,通用电气是否会进行竞价拍卖并不明朗.由于相关讨论属机密性质,消息人士拒绝具名.
无法取得摩根士丹利评论.通用电气并未答覆询问回应的电邮.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。