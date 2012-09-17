〔美国个股〕通用电气聘请大摩评估22亿美元泰国大城银行持股--消息

路透新加坡/香港9月17日电---知情消息人士指出,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已聘请摩根士丹利(MS.N),负责检视通用电气所持有的泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)33%股权,这项检视行动有可能促使通用电气出售这批价值近22亿美元的持股.