更正:〔全球金市〕金价徘徊于近七个月高位,受美联储刺激经济举措扶助

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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(更正:因译文有误,表格内COMEX期银月份改为"12月",非"9月") 路透新加坡9月17日电---金价周一持坚,守在近七个月高位附近,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新的刺激经济举措令资金涌向金市. 黄金传统上被视为对冲通胀的工具.过去四周金价均上涨,随着美国扩大印钞购买资产,推升通胀前景并压制美元,黄金可能突破约1,790美元的今年高点. 0621GMT,现货金XAU=上涨4.03美元,至每盎司1,773.49美元,周五曾高见1,777.51美元,为2月底触及年内高位以来的最高水平.去年9月,金价曾劲扬至约1,920美元的纪录高位. "本周黄金仍十分看涨.我认为金价依然坚挺,且有可能测试2月所及高位,"辉立期货分析师Lynette Tan称. "买家仍在买进黄金,但之后可能会出现获利了结." 美国12月期金GCcv1上涨3.20美元至每盎司1,775.90美元,因美元指数在七个月低位附近徘徊. --------------------------0621GMT------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌% 现货金 1773.49 4.03 +0.23 13.41 现货银 34.65 0.06 +0.17 25.14 现货铂金 1706.24 11.24 +0.66 22.49 现货钯金 694.97 -2.03 -0.29 6.51 COMEX期货合约 12月黄金 1775.90 3.20 +0.18 13.35 14482 12月白银 34.71 0.05 +0.14 24.32 4875 汇率 欧元/美元 1.3134 美元/日圆 78.33 附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完) --编译 张若琪/许娜;审校 张明钧/于春红 贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN] 全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN] 伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN] 现货金..............XAU= 现货银...............XAG= 现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD= LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN] LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。