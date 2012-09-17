更正:〔全球金市〕金价徘徊于近七个月高位,受美联储刺激经济举措扶助

(更正:因译文有误,表格内COMEX期银月份改为"12月",非"9月") 路透新加坡9月17日电---金价周一持坚,守在近七个月高位附近,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新的刺激经济举措令资金涌向金市. 黄金传统上被视为对冲通胀的工具.过去四周金价均上涨,随着美国扩大印钞购买资产,推升通胀前景并压制美元,黄金可能突破约1,790美元的今年高点. 0621GMT,现货金XAU=上涨4.03美元,至每盎司1,773.49美元,周五曾高见1,777.51美元,为2月底触及年内高位以来的最高水平.去年9月,金价曾劲扬至约1,920美元的纪录高位. "本周黄金仍十分看涨.我认为金价依然坚挺,且有可能测试2月所及高位,"辉立期货分析师Lynette Tan称. "买家仍在买进黄金,但之后可能会出现获利了结." 美国12月期金GCcv1上涨3.20美元至每盎司1,775.90美元,因美元指数在七个月低位附近徘徊. --------------------------0621GMT------------------------------