《汇市简讯》欧元/英镑据传在0.8070有买盘,西班牙动向受瞩目

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* 据传在0.8070有买盘.从周五高点0.8114拉回的低点为0.8072

* 亚洲盘中波动区间为0.8081-0.8095.在0.8115上方有买进的停止单

* 自美国推出第三轮量化宽松之后,欧元兑美元上涨速度快过英镑

* 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)不愿寻求援助,但经济部长德金多斯则倾向求援--El Pais报导 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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