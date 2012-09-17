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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在欧洲汇市开盘后明显有逢低承接买盘

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* 欧元/美元持稳于1.3100上方,亚洲盘中有温和的获利了结卖盘

* 中国股市大跌2%使得市场冒险意愿降温,提振欧元/澳元走势,1.2500为关键

* 数据显示,上周重大事件后欧元空单仍意外庞大[ID:nSB1780134]

* 投机客普遍倾向逢低承接欧元/美元,1.3080-1.3180为关键

* 该区间上下均可见停止单,期权障碍位于1.3200(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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