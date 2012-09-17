路透伦敦9月17日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞银:

欧元/美元:延续强势.阻力目前在1.3284美元,若升破将扩大升势至1.3386.支撑位在1.2980.

美元/日圆:阻力在78.69日圆.只要阻力守住不破,就要留意可能跌向77.00,及更下方的76.49.如果回升突破78.69,则有机会上攻79.03.

英镑/美元:重要阻力位在1.6302美元,若升破将是中长线的偏多发展,有机会上看1.6455.支撑位在1.6143.

美元/瑞郎:近期的弱势表现显示有可能跌向0.9195瑞郎,甚至0.9104.阻力目前在0.9357及0.9420.

欧元/英镑:下道重要阻力在0.8131英镑,若升破将看向0.8169.支撑在0.8037及0.7997.

纽约 当日 今年来 2011年

0719GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3117 1.3124 -0.05 +1.33 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.32 78.39 -0.09 +1.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.72 102.88 -0.16 +3.16 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9262 0.9269 -0.08 -1.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6221 1.6213 +0.05 +4.42 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9707 0.9715 -0.08 -4.77 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0530 1.0545 -0.14 +2.98 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8296 0.8285 +0.13 +6.58 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.500 82.680 -0.22 +4.91 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.950 64.920 +0.05 +8.56 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.05 127.08 -0.02 +6.29 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2687 1.2721 -0.27 -3.34 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 于春红

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