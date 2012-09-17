《汇市简讯》欧元/瑞郎守在1.2140/60区间,受西班牙纾困疑虑打压

0718GMT * 西班牙纾困疑虑令交叉盘受冲击,欧元/瑞郎在1.21区间上缘挣扎 * 在1.2140区间的买盘限制拉回幅度,进入新一周冒险气氛降温,但欧元只要下跌就有支撑 * 目前仍守在1.2140/60,进入1.2175/80将有更多卖盘 (完) --编译 张明钧;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=