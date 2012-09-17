〔台湾货币市场〕央行稍放松收回短钱力道,然积数偏低银行较保守

* 外资保管行资金偏多

* 央行隔夜资金收入偏少

* 市场认为本周央行会议应不致有意外

记者 高洁如

路透台北9月17日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳.台币汇价走升,且台湾央行自市场收入的隔夜资金稍少,市场短钱偏多.但提存期开始以来,全体银行准备数字续呈负数,让银行操作保守,短率大致平稳.

银行交易员表示,由于全体银行的积数续呈负数,加以季底的紧缩效应仍在预期之内,让各银行动作稍嫌保守.只不过,午后央行收受短钱稍现迟疑,供给变多下,拆出意愿趋升.

"央行(ON)收的少了一些,但没有很明显,"一位公营银行交易员表示.但货币市场交易员多数也都认为,台湾央行周四的全体理监事会议应不致于有意外发生,维持利率不变的机会仍然很高.

台湾央行周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.根据路透7月间的调查显示,24家金融机构全数均认为央行重贴现率仍将稳于1.875%不变.TWINT1

台币兑美元TWD=TP周一近尾盘升1.79角报29.290,盘中曾创逾四个月高位至29.198.

此外,台湾银行周一取得央行核可,成为台币在中国境内唯一一家清算行.[ID:nST0553081]央行不愿具名的官员表示,未来台湾银行将会将承办内容、营运风险、计划等提出予央行核准,并且再向中国人民银行提出业务申请.

分析师预估,未来此业务开办后台湾银行担负的台币现钞清算业务更加繁重,总行调度的难度升高.

本地时间15:31,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日在0.387%;区间落在0.387-0.53%,上日在0.295-0.52%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.39-0.57%,上日在0.388-0.57%.

**短票平稳**

短票方面,票券商指出,周一的票量也不多,不过盘初部分银行调度保守,使得票券商对特定大型银行的短票利率退让,利率稍升.

交易员也说,虽然盘初市场气氛保守,不过近午盘买票金额又纷纷出笼,让短票成交利率得以持稳.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.少数大型银行买票利率走高至0.82%.

台湾央行今日存单到期金额3,686.5亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,本周余日存单到期情况是:周二46亿、周三3,629亿、周四436亿以及周五2,770亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为负22亿台币;至周日累计超额准备为负24亿台币,加计前期1%的超额准备为938亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.美联储第三轮量化宽松政策(QE3)令热钱持续涌入,市场资金更加宽松,不过交易商普遍预期央行在本周四的理监事会议不降息,使得RP利率持稳在既有水准.

一大型证券商交易员指出,虽然市场钱多,但手中没有新券可做,多以到期续做为主.客户多能配合将公司债RP承作的利率下调,自0.87-0.88%降至0.85-0.86%.但公债RP利率则持稳未变.

另一大型票券商交易商则称,外资为让资金停泊,针对存续期一年内的高评级公司债进行询价,但成交的并不多.主要是因为券商今年补券需求也不小,再加上殖利率处于历史低档,养券反而较为安全.

"大家惜售,所以没有影响到RP."她说.

他们认为,央行在周四的理监事会议中,将不至于调整官方利率,而是调控冲销力道维持市场资金供应,在此情形下,RP利率应无大幅向下调整空间.

美国联邦储备理事会(FED)的新一轮宽松持续令国际美元走弱.台币兑美元TWD=TP周一盘初再度升逾2角,创下逾四个月以来的盘中高位.[ID:nST0552809]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)