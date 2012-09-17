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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 15:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料获得亚洲央行额外支撑

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* 坡元、菲律宾披索及台币均可见到疑似央行出手的平抑操作,可能需要冲销相关头寸

* 因此亚洲各国央行预料将在1.3100下方买进欧元/美元

* 欧元大幅上涨后,1.2977成为最接近的强劲技术支撑

* 投机客逢低承接,考量在1.3080、1.3050及1.3000出手机会

* 5月3日高点1.3180为第一道阻力,之后则为障碍位1.3200 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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