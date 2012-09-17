《汇市简讯》欧元/美元料获得亚洲央行额外支撑

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
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* 坡元、菲律宾披索及台币均可见到疑似央行出手的平抑操作,可能需要冲销相关头寸
* 因此亚洲各国央行预料将在1.3100下方买进欧元/美元
* 欧元大幅上涨后,1.2977成为最接近的强劲技术支撑
* 投机客逢低承接,考量在1.3080、1.3050及1.3000出手机会
* 5月3日高点1.3180为第一道阻力,之后则为障碍位1.3200 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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