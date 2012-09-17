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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 16:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元一个月期波动率脱离多年低点

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* 一个月澳元/美元波动率远高于周五创下的数年低点

* 今日亚洲盘中报8.9%,周五亚洲盘中创下四年新低为8.2%

* 其他天期波动率仍接近五年低点,三个月期报9.25%,一年期报10.65%

* 今日一年期风险逆转指标(RR)触及2.6%,周五报2.7%,六个月期报2.2%,偏向澳元卖权.一个月期RR周五触及0.7%

* 一个月期实际波动率为8.0%(小时图)及9.0%(日线图).三个月期日线图波动率为9.7%,一年期为12.15%.(完)

--编译 张明钧; 审校 丁琦

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