〔台湾经济〕行政院暂缓电价调涨,台电明年累积亏损上看3,000亿台币

路透台北9月17日电---因应欧美超宽松措施引发的通膨疑虑,台湾行政院周一决议暂缓即将在12月执行的第二波电价调涨方案,并延后至明年10月1日再行检讨.

此料将让亏损累累的台电财务雪上加霜.该公司公众服务处副处长黄惠予指出,若电价暂缓调涨,且明年也不调整,预估明年的全年亏损将达810亿台币,累积亏损金额恐将上看3,000亿,而这还是以现行的燃料价格估算.

"要缓下来,缓到明年夏月电价结束,也是就10月1日再进行第二波电价调整."行政院长陈冲在记者会中宣布.

他表示,暂缓调涨期间,可让台湾的民生、企业与工厂成本压力舒缓,并对物价稳定有帮助,"也可以迎接美国QE3(第三轮量化宽松政策)、欧洲OMT(直接货币交易)的冲击."

台湾经济部于今年4月宣布电价三阶段调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.[ID:nST0511463]

主计总处在上月中将今年全年消费者物价指数(CPI)成长率自1.90%调高至1.93%;8月CPI受台风豪雨导致蔬菜价格扬升等因素影响,较上年同期成长3.42%,创四年来新高.[ID:nST0540113][ID:nST0547195](完)