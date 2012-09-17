《汇市简讯》美元/加元受阻于0.9723

0753GMT * 美元/加元在周末前高点0.9723遭遇卖压,使涨势受限 * 亚洲盘高点为0.9720(上周四0.9720的买盘已经消化) * 周五从0.9633上涨是受到疲软的加拿大制造业数据影响.亚洲低点为0.9694 * 加拿大出口商受到加元迅速升势冲及--Globe & Mail报纸网站 * 加拿大财长费海提认为汇率干预有其限制 (完) --编译 张明钧;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=