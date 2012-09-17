版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 16:17 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎升势在0.93下方遭遇卖盘,欧元升至1.2180瑞郎

0801GMT

* 美元/瑞郎从0.9290到0.93的卖盘,令美元升势及瑞朗跌势减慢

* 欧元/瑞郎获买盘推升至1.2180上方趋势新高,形成不小反弹

* 若美元/瑞郎守住回升走势进入0.93水准,则初步上档目标在0.9320/40.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐