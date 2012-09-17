〔表格〕外资在韩国股市买超5,092亿韩元,为连续第七个交易日买超

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透首尔9月17日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超5,092亿韩元.迄今为止,外资在韩国股市已经是连续第七个交易日买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月17日 509.2 -441.0 -66.4
9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7
9月13日 115.3 -97.5 -20.9
9月12日 68.2 399.6 -465.8
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
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本月以来 2,451.0 -284.8 -2,147.5
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今年以来 14,001.0 2,131.1 -12,081.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。