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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 16:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元人气有所改变,但仓位仍未见变化

0822GMT

芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,投机客甚至尚未开始做多欧元.在上周德国宪法法院裁决及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,投机客作空欧元仓位仍达117亿欧元.

之后上涨至1.3200的走势可能将欧元空单轧到所剩无几,但有鉴于仍存在诸多不确定性,加上美联储做出决策之前不断有高档出脱,投机客可能仍持有一些空单,更不用说到要做多.

不过人气已经有了天翻地覆的变化.投机客现在因为欧洲央行及美联储的行动及技术面而做多欧元.他们显然有许多资源投入欧元多头,且可能还没有清完空单仓位.逢低承接的机会可能稍纵即逝.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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