《汇市简讯》欧元/美元人气有所改变,但仓位仍未见变化

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,投机客甚至尚未开始做多欧元.在上周德国宪法法院裁决及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,投机客作空欧元仓位仍达117亿欧元.
之后上涨至1.3200的走势可能将欧元空单轧到所剩无几,但有鉴于仍存在诸多不确定性,加上美联储做出决策之前不断有高档出脱,投机客可能仍持有一些空单,更不用说到要做多.
不过人气已经有了天翻地覆的变化.投机客现在因为欧洲央行及美联储的行动及技术面而做多欧元.他们显然有许多资源投入欧元多头,且可能还没有清完空单仓位.逢低承接的机会可能稍纵即逝.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)