《汇市简讯》欧元/美元人气有所改变,但仓位仍未见变化

之后上涨至1.3200的走势可能将欧元空单轧到所剩无几,但有鉴于仍存在诸多不确定性,加上美联储做出决策之前不断有高档出脱,投机客可能仍持有一些空单,更不用说到要做多.

不过人气已经有了天翻地覆的变化.投机客现在因为欧洲央行及美联储的行动及技术面而做多欧元.他们显然有许多资源投入欧元多头,且可能还没有清完空单仓位.逢低承接的机会可能稍纵即逝.(完)