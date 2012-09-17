〔台湾央行〕共发行3,477亿台币存单,发行余额减209.5亿

路透台北9月17日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,477亿台币存单.若相较存单到期金额3,686.5亿,存单发行余额减209.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,307.0

91天期 0.93 127.0

182天期 1.05 43.0

央行上日共发行3,867.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,736.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周五超额准备为负22亿台币;累计至周日超额准备为负24亿台币,加计前期1%的超额准备为938亿台币.(完)