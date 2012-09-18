〔台湾央行〕共发行430亿台币存单,发行余额增384亿

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透台北9月18日电---台湾央行周二公布,今日共发行430亿台币存单.若相较存单到期金额46亿,存单发行余额增384亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 386.0
91天期 0.93 31.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行3,477亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,120.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为29亿台币;累计超额准备为99亿台币,加计前期1%的超额准备为1,061亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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