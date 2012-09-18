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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:04 BJT

台湾已公布经济指标--2012/9/18

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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工业生产(y/y) 7月 -0.02% -2.23%-r 9/24 --

季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --

消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 --

外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --

商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 --

商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 --

M2货币总计数(y/y) 7月 +3.80% +4.19% 9/25 --

*外销订单(y/y) 7月 -4.40% -2.62% 9/20 -1.80%

经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --

国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --

国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --

*重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% 9月20日 1.875%

注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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