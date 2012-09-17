《汇市简讯》美元兑日圆仓位恐不利于进一步涨势

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虽然第三轮量化宽松出台,美元兑日圆仍上涨.投机客仍作空美元/日圆,出脱在78.00下方的仓位为至今空头回补的大宗.

在美联储扩大量化宽松的问题尘埃落定后,预料日本央行料放宽政策,美债/日债间收益率(殖利率)利差可能扩大.

汇市中的冒险情绪亦可能带动更多资金流向日圆融资的利差交易,因此美元/日圆的空方应该有所警觉.

若向上突破日线图云区底部78.64及55日均线位置78.69,将会引发更为积极的卖盘.突破云端顶部及100/200日均线位置79.07/731可能至为关键.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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