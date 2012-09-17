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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 17:08 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超6.5亿台币

路透台北9月17日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 25.00 18.50 +6.50

票券业 1.00 1.00 0.00

证券业 17.50 24.00 -6.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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