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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 17:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆尽管周五回升,但短线仍偏空

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* 整体技术面仍偏空

* 执行价78.00大规模期权(5亿美元)料将在纽约时段到期

* 日本方面的卖盘使美元/日圆受限于78.50,在78.50存有普遍买盘

* 在78.50上方的78.55据传有停止单

* 今日至今在EBS系统上的波动区间介于78.16-78.50

* 技术图表:(link.reuters.com/bex62t)(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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