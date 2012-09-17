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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 17:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元关注1.0520买气,澳洲总理出现连任希望

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* 在动能基金抛售后,据传在1.0520有买气.亚洲盘低点为1.0515

* 在1.0500有更多买盘,下方有停止单.期权到期价1.0550及1.0564为阻力

* 中国疑虑对澳元不利.沪综指今日大跌2.1%

* 澳洲央行称有多达23国持有澳元外币储汇(彭博网站)

* 调查显示澳洲总理吉拉德及其政府民意支持度回升(完)

--编译 张明钧; 审校 于春红

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