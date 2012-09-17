《汇市简讯》美元/瑞郎0.9225及0.92的障碍仍将为长期关注焦点

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 若美元进一步回升,则0.93区间的少量停止单岌岌可危
* 0.9320/40短期多头目标料可实现,但中期而言,美联储决议后对美元的压力犹存
* 第三轮量化宽松将使0.9225及0.9200的障碍位成为长期焦点
* 在美元/瑞郎探向0.9300之际,欧元/瑞郎探向趋势高点1.2180区间
* 西班牙纾困疑虑将令欧元/瑞郎在1.22之前面临卖盘(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)