《汇市简讯》美元/瑞郎0.9225及0.92的障碍仍将为长期关注焦点

0929GMT

* 若美元进一步回升,则0.93区间的少量停止单岌岌可危

* 0.9320/40短期多头目标料可实现,但中期而言,美联储决议后对美元的压力犹存

* 第三轮量化宽松将使0.9225及0.9200的障碍位成为长期焦点

* 在美元/瑞郎探向0.9300之际,欧元/瑞郎探向趋势高点1.2180区间

* 西班牙纾困疑虑将令欧元/瑞郎在1.22之前面临卖盘(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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