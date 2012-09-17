版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 18:14 BJT

〔中港股市〕港股持稳于四个半月高位,地产股拖累内地股市收挫

* 恒指微升0.1%,但未站上技术阻力

* 恒生国企指数下跌0.5%,沪深300指数挫跌2.5%,沪综指跌2.1%

* 中资地产股疲软,9月迄今楼市成交量欠佳

* 日本相关个股偏弱,受反日情绪打击

路透香港9月17日电---香港股市周一持于四个半月高位,中海油(0883.HK)强势表现力抗中资地产股跌势;媒体报导称北京9月上半月楼市成交大跌的消息,拖累地产股下滑.

恒生指数.HSI收高0.1%,至20,658.1点,为5月初以来高位,恒指开盘站上技术面阻力20,674.5点,但终场未能守住盘初涨幅.该阻力为5月4-7日缺口的低缘.

恒生国企指数.HSCE收跌0.5%,至9,780.9点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300挫跌2.5%,为6月4日以来最大跌幅.沪综指.SSEC挫低2.1%,为7月9日以来最大跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐