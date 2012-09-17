〔中港股市〕港股持稳于四个半月高位,地产股拖累内地股市收挫

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
* 恒指微升0.1%,但未站上技术阻力
* 恒生国企指数下跌0.5%,沪深300指数挫跌2.5%,沪综指跌2.1%
* 中资地产股疲软,9月迄今楼市成交量欠佳
* 日本相关个股偏弱,受反日情绪打击
路透香港9月17日电---香港股市周一持于四个半月高位,中海油(0883.HK)强势表现力抗中资地产股跌势;媒体报导称北京9月上半月楼市成交大跌的消息,拖累地产股下滑.
恒生指数.HSI收高0.1%,至20,658.1点,为5月初以来高位,恒指开盘站上技术面阻力20,674.5点,但终场未能守住盘初涨幅.该阻力为5月4-7日缺口的低缘.
恒生国企指数.HSCE收跌0.5%,至9,780.9点.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300挫跌2.5%,为6月4日以来最大跌幅.沪综指.SSEC挫低2.1%,为7月9日以来最大跌幅.
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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