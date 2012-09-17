〔货币市场〕回购利率因逢公债标售结算而下滑,QE3计画亦带来压力

路透纽约/伦敦9月17日电---美国主要隔夜放款利率周一下滑.投资人消化上周出笼的660亿美元美国公债供应,美联储(FED)最新推出买进抵押支持证券(MBS)的第三度量化宽松(QE3)计画,亦带来压力.

上周发行的320亿美元三年期公债、210亿美元的续发10年期公债和130亿美元的续发30年期公债均在周一结算.

摩根大通证券分析师Alex Roever说,美联储上周宣布将每月买进400亿美元的抵押支持证券,此亦给回购利率带来下行压力,因市场内的极短天期债券供应将变得吃紧,这种压力料将持续.

"美联储称只要有必要,每月将买进400亿美元MBS.这一承诺将令目前的供需失衡情况迅速恶化,除非供应出现大幅增加,但我们认为这在短期内不太可能出现,"他说.

"最终,势必是越来越多的资金去追逐越来越少的资产,这只会把短期利率推得更低."

隔夜回购利率USONRP=周一最新报0.3%,上周五尾盘为0.37%.

短债市场方面,美国财政部周一标售320亿美元三个月期国库券,得标利率为0.105%,略高于上周同类债券标售时的0.1%.

财政部还标售280亿美元六个月期国库券,得标利率0.13%,持平于上周同类债券标售的水准持平.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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