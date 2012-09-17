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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 07:54 BJT

《汇市简讯》中国股市疲弱再度成为市场焦点

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* 美元兑人民币一年期无本金交割远期外汇(NDF)隔夜报6.4090,纽约尾盘报6.4070/10

* 沪综指疲弱(下跌2.1%)是市场讨论焦点

* 民间房屋销售数据疲弱,打压了地产类股

* 市场聚焦中国官方0130GMT公布的月度70个大中城市房价数据

* 隔夜大宗商品下滑拖累大盘--商品研究局指数(CRB)下跌2.1% (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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