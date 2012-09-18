《台湾报摘》--经济日报9月18日

* 头版头条:

--行政院长陈冲昨日宣布,第2波电价调涨暂缓实施,延至明年10月1日再调涨,未来并将建立"浮动电价机制",由此一机制调整电价.陈表示,希望缓涨期间,能让民生、工厂、企业得到舒缓,同时也可因应美国第三轮量化宽松(QE3)造成的冲击.

* 其他:

--立法院新会期今日开议,外有民进党团提不信任案,多位国民党立委丁守中等人昨天也当着马英九总统的面,要求内阁局部改组,"换人换政策".马总统回应表示,一定会在最适当的时候,做必要的调整.

--金管会保险局昨日召集保险业者讨论明年度保单责任准备金提存利率调整案,保发中心初估须调降1到4码,保费也将上涨一成五到三成左右,多数业者则主张保费应缓涨.

--三星(005930.KS)传将调涨苹果(AAPL.O)iPhone 5搭载的A6处理器代工价格,市场解读,三星涨价可能是因产能不足、良率偏低、成本过高3大问题,若苹果彻底"去三星化",此次有可能缩减对三星下单,处理器订单转往台积电(2330.TW)机率大增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校

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