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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:27 BJT

〔韩国股市〕开盘小跌,投资人在上周大涨之后动作暂缓

路透首尔9月18日电---韩股周二盘初下跌,上周美联储(FED)推出新刺激方案激励股市大涨之后,投资人连续第二日少有大动作.

银行股缩减上周四美联储公布计画之后的涨幅.新韩金融集团(055550.KS)下跌0.3%,韩亚金融集团(086790.KS)下跌0.4%.

0002GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌0.2%,报1,998.42点.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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