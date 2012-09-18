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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/马币料开报3.05,日内可能在3.0450-3.0600区间波动

0007GMT

* 店头美元/马币(林吉特)开盘料跳空走高至3.0500,尾随NDF升势

* 马币NDF在纽约盘收报3.0550-3.0580,昨日在3.0450-3.0560交投

* 现汇在3.0450可能有不错买盘,因有空头回补买兴

* 当地需求也提供支撑,日内区间料在3.0450-3.0600.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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