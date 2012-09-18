《台湾报摘》--工商时报9月18日

* 头版头条:

--大陆反日情绪高涨,日资企业成为众矢之的,屡遭民众攻击,为保障财产安全,许多日资企业在陆工厂和商店陆续停工,包括佳能(7751.T)、松下(6752.T)、三菱电机(6503.T)等大厂均决定停工至今日或明日避开敏感的"九一八"纪念日.

* 其他:

--炒汇热钱惹恼中央银行,据了解,央行昨日盘中通令各大银行,启动抽检机制,要求银行备妥交易证明单据,希望藉此揪出炒汇秃鹰.央行并同步于尾盘强势调节汇价,让新台币自原本涨逾2角缩减到7分,宣示击退热钱的决心.

--"2012两岸企业家紫金山峰会"将于本月19日在南京登场,这次峰会锁定的重点特别突出两岸双向投资,主办方江苏省政府不仅邀请多位两岸重量级企业家与会,还将与工总等台湾工商团体签订商业贸易战略合作框架协议,就深化陆资来台、台商投资大陆内销市场做进一步合作.

--台湾产、寿险业者向大陆保监会争取降低入市的"532"门槛、合资对象不限一家,保监会主席项俊波已指示国际部"研议".上周率团赴大陆会见大陆保监会、国台办的寿险公会理事长许舒博透露,向大陆争取比照香港CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)"特殊处理",已获陆方正面回应.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.