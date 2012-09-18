《台湾重要政经日程》--9月18日-12月31日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
==================今日重要政经消息====================== 9/18(二) --09:00 立法院新会期开议. --16:30 北区国税局例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 9/20(四) --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%. --17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议,会后并宣布利率决策. 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 黄凯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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