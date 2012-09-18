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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜升至78.93后有点触顶的味道

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* 美元/日圆隔夜升至78.93之后有点触顶的味道

* 有些日本投资人卖单高挂,据说是来自获利了结和一些出口商

* 停止单布在79.00上方

* 从约78.50开始有买兴

* 技术支撑位在一目均衡基准线切入位78.38

* 今日云区在78.70-79.25,100日移动均线切入位在79.04.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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