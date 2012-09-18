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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:24 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走势类似美元/日圆,脱离超买区

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* 欧元/日圆脱离隔夜高点103.85

* 从7月底的94低位大涨之后,在104之前回落亦不令人意外

* 空头回补似乎暂时告一段落

* 关注102.50-103.00的支撑区,交投区间料大致与昨日相同

* 下方支撑位在200日移动均线切入位101.75. (完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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