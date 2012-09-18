〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透台北9月18日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为46台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,477亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负75亿台币;累计超额准备为负99亿台币,加计前期1%的超额准备为863亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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