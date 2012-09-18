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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:18 BJT

〔台湾股市〕开盘下跌21.65点,汽车类股跌幅居前

路透台北9月18日电---台湾股市周二开盘下跌0.28%,结束七日连涨,因投资人对美联储(FED)新刺激政策给经济造成的影响转而持审慎态度.

加权股价指数.TWII下跌21.65点至7,740.57点.汽车类股.TAUI跌幅最大,下跌1.29%.

电子类股.TENI跌0.57%,宏达电(2498.TW)下跌1.9%.金融类股下跌1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 侯向明

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