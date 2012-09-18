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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:30 BJT

〔国际油市〕美国原油期货涨至97美元,上日一度急跌

路透新加坡9月18日电---美国原油周二升至每桶略高于97美元,收复一些上日的跌幅.油价昨日尾盘下跌多达4美元,涌现大量卖盘,引发美国监管当局介入调查.

美国商品期货交易委员会(CFTC)称正在"调查"油价急跌原因,已联系过期货交易所运营商CME Group(CME.O)和洲际交易所(ICE.N).上日布兰特原油期货也挫低逾5美元.

0041GMT,美国原油期货CLc110月合约上涨0.42美元至每桶97.04美元.布兰特原油期货11月合约LCOc1上涨0.28美元至114.07美元.

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