〔国际油市〕美国原油期货涨至97美元,上日一度急跌

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---美国原油周二升至每桶略高于97美元,收复一些上日的跌幅.油价昨日尾盘下跌多达4美元,涌现大量卖盘,引发美国监管当局介入调查.
美国商品期货交易委员会(CFTC)称正在"调查"油价急跌原因,已联系过期货交易所运营商CME Group(CME.O)和洲际交易所(ICE.N).上日布兰特原油期货也挫低逾5美元.
0041GMT,美国原油期货CLc110月合约上涨0.42美元至每桶97.04美元.布兰特原油期货11月合约LCOc1上涨0.28美元至114.07美元.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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